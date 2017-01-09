Водіїв Київщини попередили про сніг та ожеледицю

"Вранішній дрібний сніг удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. На дорогах місцями ожеледиця", - йдеться у повідомленні.

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Працівники поліції звертають увагу учасників дорожнього руху на те, що погіршення погодних умов негативним чином впливає на безпеку руху, підвищує ризик виникнення дорожньо-транспортних пригод.

"Зважаючи на це, закликаємо, як водіїв так і пішоходів, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху. Водії! Пам’ятайте, опади - знижують видимість, тому будьте максимально обережними під час руху в несприятливих погодних умовах, неухильно дотримуйтесь швидкісного режиму, безпечної дистанції та правил маневрування. Без нагальної потреби не виїжджайте на власних автомобілях, користуйтеся громадським транспортом", - попереджують працівники поліції.