Водителей Киевской области предупредили о снеге и гололеде
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. По прогнозам синоптиков, 10 января, на территории Киевской области, ожидаются облачная погода, целый день будет идти снег, температура воздуха 9-10 градусов мороза. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления превентивной деятельности в Киевской области.
"Утренний мелкий снег днем усилится и будет продолжать идти до самого вечера. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.
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Работники полиции обращают внимание участников дорожного движения на то, что ухудшение погодных условий негативным образом влияет на безопасность движения, повышает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
"Учитывая это, призываем, как водителей так и пешеходов, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. Водители! Помните, осадки - снижают видимость, будьте максимально осторожными во время движения в неблагоприятных погодных условиях, неукоснительно соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и правила маневрирования. Без крайней необходимости не выезжайте на собственных автомобилях, пользуйтесь общественным транспортом ", - предупреждают сотрудники полиции.