Водії маршруток бастують у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Львові у неділю зранку на маршрутах курсувало 165 із 490 автобусів.
Про це повідомили активісти громадської організації “За якісний транспорт”, передає УНН.
“В період з 09:00-09:40 16 квітня у Львові на 13 маршрутах не було жодного автобуса згідно системи GPS. На маршруті: 165. За межами маршруту:24. На території АТП: 39. Кількість автобусів, яка має бути згідно паспорту — 490”- повідомили активісти.
“Середній показник кількості автобусів по всіх АТП: 32,2%”, — додали громадському об’єднанні.
Натомість у Львівській мерії проблеми не помітили. Як повідомили у міському управлінні транспорту, На маршрутах громадського транспорту сьогодні працює понад 430 машин, зокрема, 319 автобусів та 112 одиниць електротранспорту. випуск продовжується.
Також перевізники відстежують пасажиропотік і готові збільшити кількість автобусів на маршрутах. Збільшено кількість транспорту, яка курсує до кладовищ.
Нагадаємо, 13 квітня УНН повідомляв, що громадський транспорт Дніпра працюватиме на Великдень та у поминальні дні у черговому режимі.