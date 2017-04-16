Водители маршруток бастуют во Львове

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38610 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101794 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155362 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115995 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116246 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112404 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104171 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107037 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103540 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153312 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. Во Львове в воскресенье утром на маршрутах курсировало 165 с 490 автобусов.
Об этом сообщили активисты общественной организации “За качественный транспорт”, передает УНН.

"В период с 09:00-09:40 16 апреля во Львове на 13 маршрутах не было ни одного автобуса по системе GPS. На маршруте: 165. За пределами маршрута: 24. На территории АТП: 39. Количество автобусов, которая должна быть согласно паспорту - 490 ", - сообщили активисты.

"Средний показатель количества автобусов по всем АТП 32,2%", - добавили в общественном объединении.

Зато в Львовской мэрии проблемы не заметили. Как сообщили в городском управлении транспорта, на маршрутах общественного транспорта сегодня работает более 430 машин, в частности, 319 автобусов и 112 единиц электротранспорта. выпуск продолжается.

Также перевозчики отслеживают пассажиропоток и готовы увеличить количество автобусов на маршрутах. Увеличено количество транспорта, которая курсирует до кладбищ.

Напомним, 13 апреля сообщал, что общественный транспорт Днепра работать на Пасху и в поминальные дни в дежурном режиме.

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