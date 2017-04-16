Водители маршруток бастуют во Львове

"В период с 09:00-09:40 16 апреля во Львове на 13 маршрутах не было ни одного автобуса по системе GPS. На маршруте: 165. За пределами маршрута: 24. На территории АТП: 39. Количество автобусов, которая должна быть согласно паспорту - 490 ", - сообщили активисты.

"Средний показатель количества автобусов по всем АТП 32,2%", - добавили в общественном объединении.

Зато в Львовской мэрии проблемы не заметили. Как сообщили в городском управлении транспорта, на маршрутах общественного транспорта сегодня работает более 430 машин, в частности, 319 автобусов и 112 единиц электротранспорта. выпуск продолжается.

Также перевозчики отслеживают пассажиропоток и готовы увеличить количество автобусов на маршрутах. Увеличено количество транспорта, которая курсирует до кладбищ.

Напомним, 13 апреля сообщал, что общественный транспорт Днепра работать на Пасху и в поминальные дни в дежурном режиме.