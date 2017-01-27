Водія засудили до 5 років за смертельний наїзд на дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. На Луганщині до п'яти років позбавлення волі засуджено водія, який допустив наїзд на малолітню дитину, внаслідок якого остання загинула. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Так, в середині липня 2016 року у місті Новодружеську Луганської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю водія одного з суб’єктів господарювання, який перевозив асфальтну суміш. Перевищивши допустиму у межах населеного пункту швидкість, водій скоїв наїзд на малолітню дитину, внаслідок якого остання загинула на місці.
Водія вантажівки засуджено до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки.