Водія засудили до 5 років за смертельний наїзд на дитину

Так, в середині липня 2016 року у місті Новодружеську Луганської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю водія одного з суб’єктів господарювання, який перевозив асфальтну суміш. Перевищивши допустиму у межах населеного пункту швидкість, водій скоїв наїзд на малолітню дитину, внаслідок якого остання загинула на місці.

Водія вантажівки засуджено до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на два роки.