Водителя приговорили к 5 годам за смертельный наезд на ребенка

Так, в середине июля 2016 года в городе Новодружеске Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя одного из субъектов хозяйствования, перевозившего асфальтовую смесь. Превысив допустимую в пределах населенного пункта скорость, водитель совершил наезд на малолетнего ребенка, в результате которого последний погиб на месте.

Водитель грузовика приговорен к пяти годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года.