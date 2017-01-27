Водителя приговорили к 5 годам за смертельный наезд на ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Луганской области к пяти годам лишения свободы приговорили водителя, допустившего наезд на малолетнего ребенка, в результате которого последний погиб. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Так, в середине июля 2016 года в городе Новодружеске Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием водителя одного из субъектов хозяйствования, перевозившего асфальтовую смесь. Превысив допустимую в пределах населенного пункта скорость, водитель совершил наезд на малолетнего ребенка, в результате которого последний погиб на месте.
Водитель грузовика приговорен к пяти годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на два года.