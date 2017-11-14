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Водія, який вантажівкою збив двох дівчат на Волині, засудили на 9 років

Київ • УНН

 • 12897 перегляди

ЛУЦЬК-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Водій, який на смерть збив двох дівчат у селі Прилісне, проведе за гратами 9 років. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області, передає кореспондент УНН.

Так, 42-річний житель райцентру Маневичі на вантажівці МАN уночі 2 серпня в'їхав у лавку, де сиділи троє підлітків. Двоє дівчат загинули відразу. Після аварії чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, утік і переховувався.

Суд визнав винним водія у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб, та залишенні потерпілих у небезпеці.

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Чоловіка засудили до позбавлення волі на 9 років. Вироком суду водія також позбавлено права керування транспортними засобами на 3 роки. До вступу вироку в законну силу чоловік залишатиметься під вартою.

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