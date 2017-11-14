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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 24214 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 76963 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 79000 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 96688 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 98440 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 74370 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 101444 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101246 просмотра

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Водителя, который грузовиком сбил двух девушек на Волыни, осудили на 9 лет

Водителя, который грузовиком сбил двух девушек на Волыни, осудили на 9 лет

Киев  •  УНН

 • 12897 просмотра

ЛУЦК-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Водитель, который насмерть сбил двух девушек в селе Прилесное, проведет за решеткой 9 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, передает корреспондент УНН.

Так, 42-летний житель райцентра Маневичи на грузовике МАN ночью 2 августа въехал в лавку, где сидели трое подростков. Две девушки погибли сразу. После аварии мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбежал и скрывался.

Суд признал виновным водителя в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, и оставлении пострадавших в опасности.

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Мужчину приговорили к лишению свободы на 9 лет. Приговором суда водитель также лишен права управления транспортными средствами на 3 года. До вступления приговора в законную силу мужчина будет оставаться под стражей.

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