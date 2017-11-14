Водителя, который грузовиком сбил двух девушек на Волыни, осудили на 9 лет

Так, 42-летний житель райцентра Маневичи на грузовике МАN ночью 2 августа въехал в лавку, где сидели трое подростков. Две девушки погибли сразу. После аварии мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сбежал и скрывался.

Суд признал виновным водителя в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц, и оставлении пострадавших в опасности.

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Мужчину приговорили к лишению свободы на 9 лет. Приговором суда водитель также лишен права управления транспортными средствами на 3 года. До вступления приговора в законную силу мужчина будет оставаться под стражей.