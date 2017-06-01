Водія, який напідпитку влаштував стрілянину, затримали на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. 46-річний житель Броварського району, будучи добряче напідпитку, влаштував стрілянину, кидав цеглою у поліцейську автівку, а в салоні свого автомобіля зберігав гранати. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
Перше повідомлення до поліції про дебошира надійшло о 14.50. Жителька Броварського району повідомила, що її брат на ґрунті майнового спору на подвір’ї влаштував “п’яні розбірки”: кричить, погрожує фізичною розправою. Заявниця також повідомила про постріли і про те, що він побив молотком вантажний автомобіль.
На місці події поліцейські не застали правопорушника, однак швидко його розшукали на одній з вулиць села і зупинили автомобіль, на якому пересувався дебошир. За кермом автівки знаходився 46-річний місцевий житель в алкогольному сп’янінні. Відносно п’яного складено адміністративний протокол за ст.130 КУПАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) та вилучено у нього пневматичний пістолет, з якого чолов’яга стріляв. Автомобіль залишився припаркований на узбіччі дороги, а правопорушник пішов пішки додому.
О 21.15 до поліції надійшло нове повідомлення. Цього разу п’яний чоловік погрожував сестрі кинути гранату на подвір’я.
До будинку прибула група реагування патрульної поліції. У цей час з автівки, яка їхала мимо на великій швидкості, хтось кинув цеглу, яка втрапила по службовому автомобілю і пошкодила дах. Поліцейські викликали підмогу і почали переслідувати авто. Невдовзі вони наздогнали зловмисника і заблокували рух його автівки, за кермом якої виявився п’яний брат заявниці. В салоні автомобілі правоохоронці виявили уламки цегли, 2 гранати та запал.
Чоловіка затриманому у порядку ст.208 КПК України, у нього вилучено посвідчення працівника міліції та учасника бойових дій. З’ясовано, що він звільнений з органів внутрішніх справ в 2004 році та приймав участь у проведенні антитерористичної операції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3-ьох до 7-ми років.
Як повідомляв УНН 26 травня, нападника, який погрожував працівникам банку гранатою, судитимуть у Харкові.