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Водія, який напідпитку влаштував стрілянину, затримали на Київщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. 46-річний житель Броварського району, будучи добряче напідпитку, влаштував стрілянину, кидав цеглою у поліцейську автівку, а в салоні свого автомобіля зберігав гранати. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

Водія, який напідпитку влаштував стрілянину, затримали на Київщині

Перше повідомлення до поліції про дебошира надійшло о 14.50. Жителька Броварського району повідомила, що її брат на ґрунті майнового спору на подвір’ї влаштував “п’яні розбірки”: кричить, погрожує фізичною розправою. Заявниця також повідомила про постріли і про те, що він побив молотком вантажний автомобіль.

На місці події поліцейські не застали правопорушника, однак швидко його розшукали на одній з вулиць села і зупинили автомобіль, на якому пересувався дебошир. За кермом автівки знаходився 46-річний місцевий житель в алкогольному сп’янінні. Відносно п’яного складено адміністративний протокол за ст.130 КУПАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння) та вилучено у нього пневматичний пістолет, з якого чолов’яга стріляв. Автомобіль залишився припаркований на узбіччі дороги, а правопорушник пішов пішки додому.

О 21.15 до поліції надійшло нове повідомлення. Цього разу п’яний чоловік погрожував сестрі кинути гранату на подвір’я.

До будинку прибула група реагування патрульної поліції. У цей час з автівки, яка їхала мимо на великій швидкості, хтось кинув цеглу, яка втрапила по службовому автомобілю і пошкодила дах. Поліцейські викликали підмогу і почали переслідувати авто. Невдовзі вони наздогнали зловмисника і заблокували рух його автівки, за кермом якої виявився п’яний брат заявниці. В салоні автомобілі правоохоронці виявили уламки цегли, 2 гранати та запал.

Чоловіка затриманому у порядку ст.208 КПК України, у нього вилучено посвідчення працівника міліції та учасника бойових дій. З’ясовано, що він звільнений з органів внутрішніх справ в 2004 році та приймав участь у проведенні антитерористичної операції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3-ьох до 7-ми років.

Як повідомляв УНН 26 травня, нападника, який погрожував працівникам банку гранатою, судитимуть у Харкові.

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