Нетрезвого водителя, устроившего стрельбу, задержали в Киевской области

Первое сообщение в полицию о дебошире поступило в 14.50. Жительница Броварского района сообщила, что ее брат на почве имущественного спора во дворе устроил "пьяные разборки": кричит, угрожает физической расправой. Заявительница также сообщила о выстрелах и о том, что он молотком повредил грузовой автомобиль.

На месте происшествия полицейские не застали правонарушителя, но разыскали его на одной из улиц села и остановили автомобиль, на котором передвигался дебошир. За рулем находился 46-летний местный житель в алкогольном опьянении. Относительно него составлен административный протокол по ст.130 КУоАП (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения), и у него был изъят пневматический пистолет, из которого мужчина стрелял. Автомобиль остался припаркованным на обочине дороги, а правонарушитель пошел пешком домой.

В 21.15 в полицию поступило новое сообщение. На этот раз пьяный мужчина угрожал сестре бросить гранату во двор.

К дому прибыла группа реагирования патрульной полиции. В это время из машины, которая ехала мимо на большой скорости, кто-то бросил кирпич, который повредил крышу служебного автомобиля. Полицейские догнали злоумышленника и заблокировали движение его автомобиля, за рулем которой оказался пьяный брат заявительницы. В салоне автомобиля правоохранители обнаружили обломки кирпича, 2-е гранаты и запал.

Мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины, у него изъято удостоверение работника милиции и участника боевых действий. Выяснено, что он уволен из органов внутренних дел в 2004 году и принимал участие в проведении антитеррористической операции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3-х до 7-ми лет.

Как сообщал УНН 26 мая, мужчину, угрожавшего работникам банка гранатой, будут судить в Харькове.