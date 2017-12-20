Водія, який на смерть збив у Харкові шістьох людей засудили на 2,9 роки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Харкові до 2,9 року засуджено водія, який у травні 2008 року на смерть збив шістьох людей, серед яких були двоє дітей і вагітна жінка. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.
“Червонозаводський районний суд Харкова визнав винним 46-річного харків'янина, раніше судимого за вчинення смертельної ДТП і призначив покарання у вигляді 2 років 9 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що разом з тим суд врахував вимоги ч. 5 ст. 72 КК України щодо зарахування строку попереднього ув’язнення (1 день за 2 дні позбавлення волі). Таким чином, після вступу вироку в силу, термін позбавлення волі складе 1 рік 9 місяців.
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Крім того, суд продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, до набрання вироком законної сили.
Нагадаємо, засуджений у травні 2008 року, керуючи у стані алкогольного сп’яніння автомобілем “Mitsubishi L-200”, виїхав на трамвайну зупинку на вул. Полтавський шлях у м. Харкові та збив громадян. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 6 людей (серед них двоє дітей та вагітна жінка).
Тоді прокуратура довела у суді провину водія. Суд визнав його винним в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України) та призначив йому найсуворіше покарання, передбачене цією статтею — 10 років позбавлення волі з додатковим позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.
Звільнившись у вересні 2015 року умовно-достроково із місць позбавлення волі, підозрюваний на шлях виправлення не став. Порушуючи встановлені вироком суду обмеження у вигляді заборони керування автомобілем, не зважаючи на вилучене у нього водійське посвідчення, сів за кермо. При цьому знов знаходився у нетверезому стані.