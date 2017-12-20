Водія, який на смерть збив у Харкові шістьох людей засудили на 2,9 роки

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Харкові до 2,9 року засуджено водія, який у травні 2008 року на смерть збив шістьох людей, серед яких були двоє дітей і вагітна жінка. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, передає УНН.