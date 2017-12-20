Водителя, который насмерть сбил в Харькове шесть человек осудили на 2,9 года

"Червонозаводский районный суд Харькова признал виновным 46-летнего харьковчанина, ранее судимого за совершение смертельного ДТП и назначил наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с тем суд учел требования ч. 5 ст. 72 УК Украины относительно зачисления срока предварительного заключения (1 день за 2 дня лишения свободы). Таким образом, после вступления приговора в силу, срок лишения свободы составит 1 год 9 месяцев.

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Кроме того, суд продлил меру пресечения в виде личного обязательства до вступления приговора в законную силу.

Напомним, осужденный в мае 2008 года, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем "Mitsubishi L-200", выехал на трамвайную остановку на ул. Полтавский шлях в г.Харькове и сбил граждан. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 6 человек (среди них двое детей и беременная женщина).

Тогда прокуратура доказала в суде вину водителя. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины) и назначил ему суровое наказание, предусмотренное этой статьей - 10 лет лишения свободы с дополнительным лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Освободившись в сентябре 2015 досрочно из мест лишения свободы, подозреваемый на путь исправления не стал. Нарушение установленных приговором суда ограничения в виде запрета управления автомобилем, несмотря на изъятое у него водительское удостоверение, сел за руль. При этом вновь находился в нетрезвом состоянии.