Збив на смерть двох дітей: на Вінниччині 20-річного водія взяли під варту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Вінницькій області суд відправив під варту 20-річного водія автомобіля "Skoda", який у нетверезому стані скоїв смертельний наїзд на двох хлопчиків. Про це пише УНН з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.
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"Сьогодні, 1 квітня, Вінницький міський суд задовольнив клопотання слідчого погоджене з прокурором та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.
Що ще відомо
Днями на Вінниччині 20-річний водій іномарки в стані алкогольного сп'яніння допустив наїзд на двох дітей, які рухалися на велосипеді. Внаслідок наїзду діти загинули на місці події, водія затримано.
У поліції додали, що слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). Санкція статті передбачає покарання - до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 16 лютого 2021 року Верховна Рада України посилила відповідальність за водіння у нетверезому стані.