Сбил насмерть двух детей: в Винницкой области 20-летнего водителя взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Винницкой области суд отправил под стражу 20-летнего водителя автомобиля "Skoda", который в нетрезвом состоянии совершил смертельный наезд на двух мальчиков. Об этом пишет УНН со ссылкой на Винницкую областную прокуратуру.
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"Сегодня, 1 апреля, Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство следователя согласованное с прокурором и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.
Что еще известно
На днях в Винницкой области 20-летний водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения допустил наезд на двух детей, которые двигались на велосипеде. В результате наезда дети погибли на месте происшествия, водитель задержан.
В полиции добавили, что следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает наказание - до 12 лет лишения свободы.
Напомним, 16 февраля 2021 года Верховная Рада Украины усилила ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.