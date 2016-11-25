Водія автобусу напідпитку затримали у Луцьку

Вчора, 24 листопада, в Луцьку правоохоронці зупинили за порушення ПДР водія рейсового автобуса сполученням “Луцьк-Смолигів”.

Під час перевірки документів поліцейські виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти тест на драгері. Тест показав позитивний результат — 0,70 проміле алкоголю у крові, що значно перевищує допустиму норму.

Поліцейські зняли водія з маршруту та склали на нього адміністративні протоколи за ст.130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та ст.121 (порушення водієм правил керування транспортним засобом, правил користування ременями безпеки або мотошоломами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім цього, інспектори притягнули до адмінвідповідальності лікаря, який проводив передрейсовий медичний огляд водія.