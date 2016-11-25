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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Водителя автобуса в нетрезвом состоянии задержали в Луцке

Киев • УНН

 • 7510 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Водителя рейсового автобуса задержали в состоянии алкогольного опьянения в Волынской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.

Водителя автобуса в нетрезвом состоянии задержали в Луцке

Вчера, 24 ноября, в Луцке правоохранители остановили за нарушение ПДД водителя рейсового автобуса сообщением "Луцк-Смолыгов".

Во время проверки документов полицейские обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти тест на драгере. Тест показал положительный результат - 0,70 промилле алкоголя в крови, что значительно превышает допустимую норму.

Полицейские сняли водителя с маршрута и составили на него административные протоколы по ст.130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и ст. 121 (нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или шлемами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме этого, инспекторы привлекли к административной ответственности врача, который проводил предрейсовый медицинский осмотр водителя.

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