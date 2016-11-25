Водителя автобуса в нетрезвом состоянии задержали в Луцке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Водителя рейсового автобуса задержали в состоянии алкогольного опьянения в Волынской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Управления безопасности дорожного движения.
Вчера, 24 ноября, в Луцке правоохранители остановили за нарушение ПДД водителя рейсового автобуса сообщением "Луцк-Смолыгов".
Во время проверки документов полицейские обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти тест на драгере. Тест показал положительный результат - 0,70 промилле алкоголя в крови, что значительно превышает допустимую норму.
Полицейские сняли водителя с маршрута и составили на него административные протоколы по ст.130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и ст. 121 (нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или шлемами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Кроме этого, инспекторы привлекли к административной ответственности врача, который проводил предрейсовый медицинский осмотр водителя.