Водителя автобуса в нетрезвом состоянии задержали в Луцке

Вчера, 24 ноября, в Луцке правоохранители остановили за нарушение ПДД водителя рейсового автобуса сообщением "Луцк-Смолыгов".

Во время проверки документов полицейские обнаружили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти тест на драгере. Тест показал положительный результат - 0,70 промилле алкоголя в крови, что значительно превышает допустимую норму.

Полицейские сняли водителя с маршрута и составили на него административные протоколы по ст.130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) и ст. 121 (нарушение водителем правил управления транспортным средством, правил пользования ремнями безопасности или шлемами) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме этого, инспекторы привлекли к административной ответственности врача, который проводил предрейсовый медицинский осмотр водителя.