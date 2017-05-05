Водій накинувся на поліцейського з ножем на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На Житомирщині водій-порушник накинувся на патрульного з ножем. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
Подія сталася вчора, 4 травня, близько 22.45 на стаціонарному посту “Звягель” автодороги Київ-Чоп у Новоград-Волинському районі.
Під час оформлення патрульними відносно водія ВАЗівки адміністративних матеріалів той накинувся на одного з інспекторів з ножем, завдавши йому різаної рани шиї та обличчя.
Згодом поліцейському було надано медичну допомогу без госпіталізації.
Агресивного водія ж доставлено до відділу поліції. Під час огляду у нього у шкарпетці було вилучено паперовий згорток з рослинною масою, ймовірно, коноплею.
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