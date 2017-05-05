Водитель набросился на полицейского с ножом в Житомирской области

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 41609 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 101766 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 113544 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 126038 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 146018 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159845 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123259 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138872 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189824 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291289 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
72%
Популярные новости

От "мавиков" до дальнобойных: Зеленский заявил, что Украина максимально увеличивает производство дронов

7 апреля, 17:49 • 10718 просмотра

Пресс-конференция Трампа и Нетаньяху отменена - СМИ

7 апреля, 17:52 • 13738 просмотра

Зеленский официально подтвердил проведение операции в Белгородской области

7 апреля, 18:05 • 10325 просмотра

Бывшего Генпрокурора Костина назначили послом в Нидерландах

7 апреля, 18:15 • 9124 просмотра

Премьер Канады: политика Трампа ведет США к рецессии и самосаботажу

7 апреля, 18:33 • 7132 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 188417 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 244687 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 446307 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 399209 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 484347 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 27835 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 27552 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42295 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64608 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71136 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Водитель набросился на полицейского с ножом в Житомирской области

Киев • УНН

 • 11359 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Житомирской области водитель-нарушитель набросился на патрульного с ножом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Водитель набросился на полицейского с ножом в Житомирской области

Происшествие произошло вчера, 4 мая, около 22.45 на стационарном посту "Звягель" автодороги Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе.

При оформлении патрульными по поводу водителя ВАЗа административных материалов тот набросился на одного из инспекторов с ножом, нанеся ему резаной раны шеи и лица.

Впоследствии полицейскому была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Агрессивного водителя доставили в отдел полиции. Во время досмотра у него в носке изъяли бумажный сверток с растительной массой, вероятно, коноплей.

Как сообщал УНН, в Киеве задержали мужчину, который перерезал горло собственной тете.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$65.10
Bitcoin
$79,944.00
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,014.85
Ethereum
$1,590.86