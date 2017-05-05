Водитель набросился на полицейского с ножом в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Житомирской области водитель-нарушитель набросился на патрульного с ножом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
Происшествие произошло вчера, 4 мая, около 22.45 на стационарном посту "Звягель" автодороги Киев-Чоп в Новоград-Волынском районе.
При оформлении патрульными по поводу водителя ВАЗа административных материалов тот набросился на одного из инспекторов с ножом, нанеся ему резаной раны шеи и лица.
Впоследствии полицейскому была оказана медицинская помощь без госпитализации.
Агрессивного водителя доставили в отдел полиции. Во время досмотра у него в носке изъяли бумажный сверток с растительной массой, вероятно, коноплей.
Как сообщал УНН, в Киеве задержали мужчину, который перерезал горло собственной тете.