Водій-"мажор" відстрілювався від поліції під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Поліція Київщини затримала озброєного водія-"мажора", який після зупинки правоохоронцями на автомобілі почав втікати і стріляти у поліцейських. Про це УНН повідомили в поліції області.
Так, патрульні поліцейські зупинили автомобіль Audi, водій якого хаотично рухався дорогою, під час патрулювання міста Вишгород.
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"У відповідь чоловік дістав зброю та почав направляти її у бік поліцейських, після чого в'їхав у шлагбаум і спробував втекти. На вимогу поліцейських зупинитися, чоловік не реагував та продовжував рух. Поліцейські переслідували водія, однак порушник неодноразово створював аварійні ситуації та здійснив близько восьми пострілів у бік службового автомобіля поліцейських", - розповіли у поліції.
Деталі
За сорок хвилин автомобіль вдалося заблокувати та затримати водія у Печерському районі столиці.
"Під час освідування було встановлено, що 33-річний чоловік знаходиться у стані алкогольного сп’яніння", - зазначили правоохоронці.
Зазначається, що раніше ж він також притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.
Як з’ясувалося згодом, за даними поліції, правопорушник здійснював постріли з пристрою для відстрілу гумових куль. З місця події вилучено зброю, дозвільні документи, патрони та гільзи.
Автомобіль вилучено та доставлено на спеціально відведений майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.
Поліція затримала 33-річного чоловіка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
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За вихідні на Київщині сталося понад 110 ДТП, є жертви.