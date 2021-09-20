Водитель-"мажор" отстреливался от полиции под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Полиция Киевской области задержала вооруженного водителя-"мажора", который после остановки правоохранителями на автомобиле начал убегать и стрелять в полицейских. Об этом сообщили УНН в полиции области.
Так, патрульные полицейские остановили автомобиль Audi, водитель которого хаотично двигался по дороге, во время патрулирования города Вышгород.
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"В ответ мужчина достал оружие и начал направлять его в сторону полицейских, после чего въехал в шлагбаум и попытался скрыться. По требованию полицейских остановиться, мужчина не реагировал и продолжал движение. Полицейские преследовали водителя, однако нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации и осуществил около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских", - рассказали в полиции.
Детали
За сорок минут автомобиль удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе столицы.
"Во время освидетельствования было установлено, что 33-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения", - отметили правоохранители.
Отмечается, что ранее он также привлекался к уголовной ответственности по ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.
Как выяснилось впоследствии, по данным полиции, преступник совершал выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль. С места происшествия изъяты оружие, разрешительные документы, патроны и гильзы.
Автомобиль изъят и доставлен на специально отведенную площадку временного задержания транспортных средств.
Полиция задержала 33-летнего мужчину. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Добавим
За выходные в Киевской области произошло более 110 ДТП, есть жертвы.