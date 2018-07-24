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Водій маршрутки побив поліцейського під Києвом: розпочато провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом побиття водієм маршрутного таксі "Київ-Вишневе" співробітника поліції, який зробив тому зауваження за порушення правил дорожнього руху. Про це повідомив УНН речник ГУ НП у Київській області Микола Жукович.

"Зареєстроване кримінальне провадження за статтею 125 (навмисне нанесення легких тілесних ушкоджень) ККУ. Постраждалому (поліцейському – ред.) надано направлення на проведення судово-медичної експертизи, зняття побоїв", - сказав він.

За словами Жуковича, поліцейський не при виконанні зробив водію маршрутного таксі зауваження щодо порушення правил дорожнього руху, а також невиконання норм і вимог як перевізника пасажирів.

"Спочатку він не представлявся, що є поліцейським. А коли конфлікт переріс у бійку, тоді він сказав, що є поліцейським. Його водії (інших маршруток – ред.) закрили в автобусі. Приїхали його колеги-патрульні і приїхала слідчо-оперативна група з Боярки", - розповів речник поліції Київщини.

Він зазначив, що правоохоронці опитали водія маршрутки, потерпілого поліцейського та свідків. "Водій говорить одну версію, постраждалий правоохоронець – іншу. Принаймні поки що така кваліфікація", - сказав Жукович.

Речник поліції Київщини не виключив, що з часом може бути перекваліфікація цієї події.

Нагадаємо, на полігоні у Львівській області побили військового.

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