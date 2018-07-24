Водитель маршрутки избил полицейского под Киевом: начато производство
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Правоохранители начали уголовное производство по факту избиения водителем маршрутного такси "Киев-Вишневое" сотрудника полиции, который сделал водителю замечание за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщил УНН пресс-секретарь ГУ НП в Киевской области Николай Жукович.
"Зарегистрировано уголовное производство по статье 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений) УК Украины. Пострадавшему (полицейскому - ред.) предоставлено направление на проведение судебно-медицинской экспертизы, снятие побоев", - сказал он.
По словам Жуковича, полицейский не при исполнении сделал водителю маршрутного такси замечание о нарушении правил дорожного движения, а также невыполнении норм и требований как перевозчика пассажиров.
"Сначала он не представлялся, что является полицейским. А когда конфликт перерос в драку, тогда он сказал, что является полицейским. Его водители (других маршруток - ред.) закрыли в автобусе. Приехали его коллеги-патрульные и приехала следственно-оперативная группа из Боярки", - рассказал представитель полиции Киевской области.
Он отметил, что правоохранители опросили водителя маршрутки, потерпевшего полицейского и свидетелей. "Водитель говорит одну версию, пострадавший полицейский - другую. По крайней мере на данный момент такая квалификация", - сказал Жукович.
Представитель полиции Киевской области не исключил, что со временем может быть переквалификация этого события.
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