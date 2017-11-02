Водій маршрутки на Волині побив пільговика

Чоловік зазначив, що водій маршрутного таксі відмовив у пільговому перевезенні, а під час конфлікту завдав тілесних ушкоджень. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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Потерпілий звернувся до лікарні. Після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився. Поліцейські встановили особу правопорушника, ним виявився 33-річний житель Луцького району. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

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