Водитель маршрутки на Волыни избил льготника
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 2 ноября. УНН. На автостанции Ковель водитель маршрутки избил пассажира-льготника. На водителя в полицию пожаловался 44-летний потерпевший, сообщает сектор коммуникации управления НП в Волынской области, передает УНН.
Мужчина отметил, что водитель маршрутного такси отказал в льготной перевозке, а во время конфликта нанес телесные повреждения. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
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Пострадавший обратился в больницу. После оказания медицинской помощи от госпитализации отказался. Полицейские установили личность правонарушителя, им оказался 33-летний житель Луцкого района. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.
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