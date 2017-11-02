Водитель маршрутки на Волыни избил льготника

Мужчина отметил, что водитель маршрутного такси отказал в льготной перевозке, а во время конфликта нанес телесные повреждения. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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Пострадавший обратился в больницу. После оказания медицинской помощи от госпитализации отказался. Полицейские установили личность правонарушителя, им оказался 33-летний житель Луцкого района. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

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