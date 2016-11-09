Водій легковика збив неповнолітнього пішохода у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Львові на вулиці Ряшівський водій легкового автомобіля збив неповнолітнього пішохода, якого госпіталізували у реанімаційне відділення. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.
Водій легкового автомобіля “Сітроен С5”, 1972 року народження, житель села Старе Село збив пішохода, 2000 року народження, жителя Львова.
В результаті ДТП пішохід отримав травми та госпіталізований в реанімаційне відділення львівської лікарні.