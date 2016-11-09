Водитель легковушки сбил несовершеннолетнего пешехода во Львове

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во Львове на улице Ряшевской водитель легкового автомобиля сбил несовершеннолетнего пешехода, которого госпитализировали в реанимационное отделение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовской ОГА.