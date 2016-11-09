Водитель легковушки сбил несовершеннолетнего пешехода во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Во Львове на улице Ряшевской водитель легкового автомобиля сбил несовершеннолетнего пешехода, которого госпитализировали в реанимационное отделение. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Львовской ОГА.
Водитель легкового автомобиля "Ситроен С5", 1972 года рождения, житель села Старое Село сбил пешехода, 2000 года рождения, жителя Львова.
В результате ДТП пешеход получил травмы и госпитализирован в реанимационное отделение львовской больницы.