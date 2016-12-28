Водій легковика збив на смерть двох пішоходів на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Водій легковика наїхав на двох жінок-пішоходів у місті Стрий на Львівщині, які від отриманих травм померли на місці. Про це УНН повідомили в прес-службі Львівської ОДА.
Подія сталася 27 грудня о 19:30 год. в місті Стрию на вулиці Добрівлянській.
Водій автомобіля Mitsubishi Pajero, житель села Заплатин, наїхав на двох пішоходів, 1941 та 1933 років народження, жительок Стрия, які від отриманих травм загинули на місці.
Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.
Причини події — з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.