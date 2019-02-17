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Водій Infiniti тікав від поліцейських і зіткнувся з патрульним авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. В Києві водій Infiniti намагався втекти від переслідування правоохоронців і зіткнувся з автомобілем патрульної служби поліції. Про це повідомили прес-службі Патрульної поліції Києва в коментарі кореспонденту УНН.

"Водій Infiniti тікав від переслідування поліцейських. Після зупинки знов розпочав рух і скоїв наїзд на службовий автомобіль Toyota – інспектор виходив з автомобіля в цей час", - зазначили в прес-службі.

Наразі поліція встановлює всі обставини інциденту, про що обіцяла повідомити редакції УНН пізніше.

За даними очевидців, водій з місця пригоди зник на чорному Infiniti на іноземній реєстрації.

Нагадаємо, неподалік селища Булаховка, що на Дніпропетровщині, поліцейський не впорався з керуванням службовим авто та наїхав на бічну колесовідбійну огорожу, після чого автомобіль просто повис на ній.

Українські Національні Новини

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