Водій Infiniti тікав від поліцейських і зіткнувся з патрульним авто
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. В Києві водій Infiniti намагався втекти від переслідування правоохоронців і зіткнувся з автомобілем патрульної служби поліції. Про це повідомили прес-службі Патрульної поліції Києва в коментарі кореспонденту УНН.
"Водій Infiniti тікав від переслідування поліцейських. Після зупинки знов розпочав рух і скоїв наїзд на службовий автомобіль Toyota – інспектор виходив з автомобіля в цей час", - зазначили в прес-службі.
Наразі поліція встановлює всі обставини інциденту, про що обіцяла повідомити редакції УНН пізніше.
За даними очевидців, водій з місця пригоди зник на чорному Infiniti на іноземній реєстрації.
Нагадаємо, неподалік селища Булаховка, що на Дніпропетровщині, поліцейський не впорався з керуванням службовим авто та наїхав на бічну колесовідбійну огорожу, після чого автомобіль просто повис на ній.