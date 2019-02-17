Водитель Infiniti убегал от полицейских и столкнулся с патрульным авто
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Киеве водитель Infiniti пытался уйти от преследования правоохранительных органов и столкнулся с автомобилем патрульной службы полиции. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева в комментарии корреспонденту УНН.
"Водитель Infiniti бежал от преследования полицейских. После остановки вновь начал движение и совершил наезд на служебный автомобиль Toyota - инспектор выходил из автомобиля в это время", - отметили в пресс-службе.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, о чем обещала сообщить редакции УНН позже.
По данным очевидцев, водитель с места происшествия скрылся на черном Infiniti на иностранном регистрации.
Напомним, недалеко от поселка Булаховка, что в Днепропетровской области, полицейский не справился с управлением служебным авто и наехал на боковое колесоотбойное ограждение, после чего автомобиль просто повис на нем.