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Водитель Infiniti убегал от полицейских и столкнулся с патрульным авто

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Киеве водитель Infiniti пытался уйти от преследования правоохранительных органов и столкнулся с автомобилем патрульной службы полиции. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева в комментарии корреспонденту УНН.

"Водитель Infiniti бежал от преследования полицейских. После остановки вновь начал движение и совершил наезд на служебный автомобиль Toyota - инспектор выходил из автомобиля в это время", - отметили в пресс-службе.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента, о чем обещала сообщить редакции УНН позже.

По данным очевидцев, водитель с места происшествия скрылся на черном Infiniti на иностранном регистрации.

Напомним, недалеко от поселка Булаховка, что в Днепропетровской области, полицейский не справился с управлением служебным авто и наехал на боковое колесоотбойное ограждение, после чего автомобиль просто повис на нем.

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