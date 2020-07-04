Вода у Чорному та Азовському морях нагрілась до 25-28°

"4 липня о 9 годині температура води в Чорному та Азовському морях становила 25-28°, а в Дніпрі в межах Києва 25°", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на найближчі три доби: очікують короткочасні дощі, місцями грози. Температуру вдень обіцяють від 24 до 39° тепла.

Нагадаємо, синоптики обіцяють до кінця тижня до 37 градусів тепла.