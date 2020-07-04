Вода в Черном и Азовском морях нагрелась до 25-28°
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Сегодня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 25-28°, передает УНН со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
"4 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 25-28°, а в Днепре в пределах Киева 25°", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на ближайшие трое суток: ожидают кратковременные дожди, местами грозы. Температуру днем обещают от 24 до 39 ° тепла.
Напомним, синоптики обещают до конца недели до 37 градусов тепла.