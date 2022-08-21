Вночі ворог атакував Одесу крилатими ракетами з моря, – речник ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Окупанти вночі атакували Одесу крилатими ракетами з моря. Дві із пʼяти ракет збило українське ППО. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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“Ворог все-таки вночі вирішив атакувати ракетами нашу область і вдарив з моря. Але наш зенітно-ракетний підрозділ сил протиповітряною оборони дві ворожі знищив“, – сказав Братчук.
Деталі
Інші три ракети влучили по території одного з сільськогосподарських підприємств Одеського району. Є влучання в зерносховище. Постраждалих немає. На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група.
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