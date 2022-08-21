Ночью враг атаковал Одессу крылатыми ракетами с моря.
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Оккупанты ночью атаковали Одессу крылатыми ракетами с моря. Две из пяти ракет сбило украинское ПВО. Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
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“Враг все-таки ночью решил атаковать ракетами нашу область и ударил с моря. Но наше зенитно-ракетное подразделение сил противовоздушной обороны две вражеские уничтожило“, – сказал Братчук.
Детали
Другие три ракеты попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района. Есть попадание в зернохранилище. Пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Также увеличилась группировка Черноморского флота РФ, но она у берегов АР Крыма.
Напомним
Российская армия рассматривает опрокидывание собственных сил с линии фронта для защиты оккупированного Крыма.