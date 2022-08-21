Ночью враг атаковал Одессу крылатыми ракетами с моря.

Цитата

“Враг все-таки ночью решил атаковать ракетами нашу область и ударил с моря. Но наше зенитно-ракетное подразделение сил противовоздушной обороны две вражеские уничтожило“, – сказал Братчук.

Детали

Другие три ракеты попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района. Есть попадание в зернохранилище. Пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Также увеличилась группировка Черноморского флота РФ, но она у берегов АР Крыма.

Напомним

Российская армия рассматривает опрокидывание собственных сил с линии фронта для защиты оккупированного Крыма.