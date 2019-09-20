Вночі у Луцьку горів військовий госпіталь — ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Вночі, 20 вересня, у Волинській області виникла пожежа у будівлі Луцького гарнізонного військового госпіталю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС України.
“20 вересня о 02 год. 25 хв. у м. Луцьк по вул. Сенаторки Левчанівської, 4 на крівлі двоповерхової будівлі Луцького гарнізонного військового госпіталю виникла пожежа”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вже о 05 год. 00 хв. рятувальники ліквідували пожежу на площі 500 м2.
Додається, що внаслідок НП жертв та постраждалих немає.
“Причини пожежі та збитки встановлюються. На місці події працювала оперативна група Управління ДСНС у Волинській області”, — резюмували у повідомленні пресцентру.
Нагадаємо, у найбільшому торгово-розважальному центрі в Грозному, що є столицею Чечні, сталася пожежа.