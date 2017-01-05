Вночі рятувальники евакуювали мешканців багатоповерхівки у Кривому Розі через "замінування"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Вночі у Кривому Розі рятувальники евакуювали мешканців 9-поверхового будинку через повідомлення про замінування. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.
Сьогодні, 5 січня, близько 2 години ночі невідомий повідомив про загрозу вибуху одного із житлових будинків 4-го мікрорайону Зарічний.
На місці працювали рятувальники, вибухотехіки, поліцейські та бригада швидкої допомоги. Мешканці 9-ти поверхового будинку були евакуйовані на безпечну відстань.
“Заміновану” будівлю було оглянуто фахівцями. Під час огляду будь-яких підозрілих та небезпечних предметів виявлено не було.
Працівники поліції встановили “мінера”. Ним виявився місцевий житель, 44—річний чоловік, у якого було виявлено мобільний телефон з Sim-картою, з якої було зроблено дзвінок. Чоловік пояснити нічого не зміг так, як знаходився у сильному алкогольному сп’янінні.
Слідчим відділом Покровського відділення поліції, вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України.