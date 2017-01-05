Ночью спасатели эвакуировали жителей многоэтажки в Кривом Роге из-за "минирования"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Ночью в Кривом Роге спасатели эвакуировали жителей 9-этажного дома из-за сообщения о заминировании. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Сегодня, 5 января, около 2:00 ночи неизвестный сообщил об угрозе взрыва одного из жилых домов 4-го микрорайона Заречный.
На месте работали спасатели, взрывотехники, полицейские и бригада скорой помощи. Жители 9-ти этажного дома были эвакуированы на безопасное расстояние.
"Заминированное" здание было осмотрено специалистами. При осмотре каких-либо подозрительных и опасных предметов обнаружено не было.
Работники полиции установили "минера". Им оказался местный житель, 44-летний мужчина, у которого был обнаружен мобильный телефон с Sim-картой, с которой был сделан звонок. Мужчина объяснить ничего не смог так, как находился в сильном алкогольном опьянении.
Следственным отделом Покровского отделение полиции, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.