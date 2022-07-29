Вночі окупанти обстріляли приватні будинки у Нікополі: голова РВА показав відео
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Цієї ночі російські окупанти обстріляли приватні будинки у Нікополі Дніпропетровської області. Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко показав момент удару, інформує УНН.
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"Відео нічного обстрілу приватних будинків жителів Нікополя з використанням запалювальних боєприпасів", – написав Євтушенко.
Нагадаємо
Цієї ночі російські окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. За попередніми даними, люди не постраждали.