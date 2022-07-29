Ночью оккупанты обстреляли частные дома в Никополе: глава РВА показал видео
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Этой ночью российские оккупанты обстреляли частные дома в Никополе Днепропетровской области. Глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко показал момент удара, информирует УНН.
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"Видео ночного обстрела частных домов жителей Никополя с использованием зажигательных боеприпасов", – написал Евтушенко.
Напомним
Этой ночью российские оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области. По предварительным данным, люди не пострадали.