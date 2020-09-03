Вночі 4 вересня у Києві очікується гроза – Укргідрометцентр

“Фахівці нагадують, що під час грози слід вимкнути електроприлади, зачинити всі вікна, не підходити до вікон, не братися за металеві вхідні двері. На природі слід спуститися в низину, відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм, зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе), у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах”, — йдеться в повідомленні.

Управління з питань цивільного захисту КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомляв УНН, метеорологи розповіли, якою буде осінь.