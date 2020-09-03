Ночью 4 сентября в Киеве ожидается гроза - Укргидрометцентр

“Специалисты напоминают, что во время грозы следует выключить электроприборы, закрыть все окна, не подходить к окнам, не браться за металлические входные двери. На природе следует спуститься в низину, отойти от одиночно стоящих деревьев (столбов, вышек), отойти подальше от водоемов, снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя, если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя) , в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах”, — говорится в сообщении.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Как сообщал УНН, метеорологи рассказали, какой будет осень.