Внески у Пенсійний фонд недоплачують 9 мільйонів українців: економіст про складнощі пенсійної реформи

ukru
17 березня, 19:38 • 103604 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 132781 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 191452 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 161084 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 159037 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164665 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 181063 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150386 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159525 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176205 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

У Черкасах пролунали вибухи: що відомо на цей час

17 березня, 23:58 • 60715 перегляди
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 50777 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 40523 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 33796 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 71748 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 191455 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 167690 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 264157 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 260081 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 387937 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 65915 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 74117 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 71650 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 103069 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 112988 перегляди
Актуальне
Внески у Пенсійний фонд недоплачують 9 мільйонів українців: економіст про складнощі пенсійної реформи

Внески у Пенсійний фонд недоплачують 9 мільйонів українців: економіст про складнощі пенсійної реформи

Київ • УНН

 • 40202 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Пенсійна реформа з кожним роком стає все більш актуальною через зростання дефіциту Пенсійного фонду. Тому в уряді найближчим часом планують запровадити вторинний рівень реформи, який передбачає поступове введення накопичувальної пенсійної системи, яка повинна усунути цю проблему. Економіст Олександр Савченко розповів УНН, чому це буде складно реалізувати, і що не так з пенсійною реформою.

Цитата:

"Коли ми побачимо проект закону і бюджет на наступний рік, лише тоді буде зрозуміло, чи запланований цей другий етап, і як все це буде виглядати. Розмови ці тривають вже багато років, і я не вірю, що саме з початку 2021 року ця система почне впроваджуватися. По-перше, з 17 млн ​​працездатного населення ЄСВ платить близько 11 млн. Хоча мало б 20 млн осіб. Причому більшість з них - з мінімальних зарплат. Потрібно виводити з тіні бізнес, пропонуючи їм нормальні умови. Друге, потрібні такі інструменти для інвестування, які б перекривали інфляцію і ризики знецінення гривні. Чи враховують, скільки буде коштувати гривня через 20-30 років? І третє, у нас немає регуляцій і фінансової інфраструктури для роботи цього другого рівня пенсійної системи. І перш ніж її створювати, треба вирішувати економічну задачу. Адже якщо зобов'язати роботодавців виплачувати ще 3-5% за працівників, то бізнес ще більше піде в тінь", - говорить Савченко.

Деталі

За словами економіста, зараз платять ЄСВ обсягом 22%, а варто було б 19% - соціальні відрахування, а 3% відправляти в накопичувальну систему. Перший рік це потрібно робити лише через банківські депозити, а пізніше створювати приватні пенсійні фонди і доручати їх управління компаніям, які займаються управлінням активами.

"Якби ще держава від себе накинула 1%, було б теж добре. Я виступаю за те, щоб не було дискримінації за віком, щоб людина, якій 50-60-70 років, могла відраховувати 3% або інший відсоток у приватний пенсійний фонд. Ще момент, у нас парадоксальна система. Щороку депутати ухвалюють закон про бюджет, і там йдеться про те, що 22% соціальних відрахувань платять люди із зарплатою, яка не перевищує близько 75 тисяч гривень. Тобто, якщо Коболєв отримав зарплату 100 млн гривень, то 22% він не заплатить. Цю систему теж потрібно змінювати", - пояснює Савченко.

Контекст

Верховна Рада після повернення з канікул займеться розглядом питання накопичувальної пенсійної системи і до кінця 2021 року може ухвалити перші законопроекти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами