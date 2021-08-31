Внески у Пенсійний фонд недоплачують 9 мільйонів українців: економіст про складнощі пенсійної реформи

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"Коли ми побачимо проект закону і бюджет на наступний рік, лише тоді буде зрозуміло, чи запланований цей другий етап, і як все це буде виглядати. Розмови ці тривають вже багато років, і я не вірю, що саме з початку 2021 року ця система почне впроваджуватися. По-перше, з 17 млн ​​працездатного населення ЄСВ платить близько 11 млн. Хоча мало б 20 млн осіб. Причому більшість з них - з мінімальних зарплат. Потрібно виводити з тіні бізнес, пропонуючи їм нормальні умови. Друге, потрібні такі інструменти для інвестування, які б перекривали інфляцію і ризики знецінення гривні. Чи враховують, скільки буде коштувати гривня через 20-30 років? І третє, у нас немає регуляцій і фінансової інфраструктури для роботи цього другого рівня пенсійної системи. І перш ніж її створювати, треба вирішувати економічну задачу. Адже якщо зобов'язати роботодавців виплачувати ще 3-5% за працівників, то бізнес ще більше піде в тінь", - говорить Савченко.

Деталі

За словами економіста, зараз платять ЄСВ обсягом 22%, а варто було б 19% - соціальні відрахування, а 3% відправляти в накопичувальну систему. Перший рік це потрібно робити лише через банківські депозити, а пізніше створювати приватні пенсійні фонди і доручати їх управління компаніям, які займаються управлінням активами.

"Якби ще держава від себе накинула 1%, було б теж добре. Я виступаю за те, щоб не було дискримінації за віком, щоб людина, якій 50-60-70 років, могла відраховувати 3% або інший відсоток у приватний пенсійний фонд. Ще момент, у нас парадоксальна система. Щороку депутати ухвалюють закон про бюджет, і там йдеться про те, що 22% соціальних відрахувань платять люди із зарплатою, яка не перевищує близько 75 тисяч гривень. Тобто, якщо Коболєв отримав зарплату 100 млн гривень, то 22% він не заплатить. Цю систему теж потрібно змінювати", - пояснює Савченко.

Контекст

Верховна Рада після повернення з канікул займеться розглядом питання накопичувальної пенсійної системи і до кінця 2021 року може ухвалити перші законопроекти.