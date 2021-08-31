Взносы в Пенсионный фонд недоплачивают 9 миллионов украинцев: экономист о сложностях пенсионной реформы

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"Когда мы увидим проект закона и бюджет на следующий год, только тогда будет понятно, запланирован ли этот второй этап, и как все это будет выглядеть. Разговоры эти продолжаются уже много лет, и я не верю, что именно с начала 2021 года эта система начнет внедряться. Во-первых, из 17 млн трудоспособного населения ЕСВ платит около 11 млн. Хотя должно было бы 20 млн человек. Причем большинство из них – с минимальных зарплат. Нужно выводить из тени бизнес, предлагая им нормальные условия. Второе, нужны такие инструменты для инвестирования, которые бы перекрывали инфляцию и риски обесценивания гривны. Учитывают ли, сколько будет стоить гривна через 20-30 лет? И третье, у нас нет регуляций и финансовой инфраструктуры для работы этого второго уровня пенсионной системы. И прежде чем ее создавать, надо решать экономическую задачу. Ведь если обязать работодателей выплачивать еще 3-5% за работников, то бизнес еще больше уйдет в тень", - говорит Савченко.

Детали

По словам экономиста, сейчас платят ЕСВ в размере 22%, а стоило бы 19% - социальные отчисления, а 3% отправлять в накопительную систему. Первый год это нужно делать только через банковские депозиты, а позже создавать частные пенсионные фонды и поручать их управление компаниям, которые занимаются управлением активами.

"Если бы еще государство от себя накинуло 1%, было бы тоже хорошо. Я выступаю за то, чтобы не было дискриминации по возрасту, чтобы человек, которому 50-60-70 лет, мог отчислять 3% или другой процент в частный пенсионный фонд. Еще момент, у нас парадоксальная система. Каждый год депутаты принимают закон про бюджет, и там говорится о том, что 22% социальных отчислений платят люди с зарплатой, которая не превышает около 75 тысяч гривен. То есть, если Коболев получил зарплату 100 млн гривен, то 22% он не заплатит. Эту систему тоже нужно менять", - объясняет Савченко.

Контекст

Верховная Рада после возвращения с каникул займется рассмотрением вопроса накопительной пенсионной системы и до конца 2021 года может принять первые законопроекты.