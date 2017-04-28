Внаслідок зіткнень біля парламенту Македонії постраждали 109 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Внаслідок зіткнень біля парламенту Македонії, які сталися вночі 27-28 квітня, постраждали 109 осіб, передає УНН з посиланням на місцеве видання MRT.
Так, повідомляється, що за допомогою в місцеву лікарню звернулися 70 громадян, 22 співробітника правоохоронних органів і троє депутатів.
Зазначається, що загиблих і важко травмованих немає.
Нагадаємо, під час штурму парламенту Македонії постраждали щонайменше 77 осіб.
Як повідомляв УНН, лідер парламентської більшості Македонії відмовився зустрітися з президентом після сутичок.