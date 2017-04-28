В результате столкновений у парламента Македонии пострадали 109 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. В результате столкновений у парламента Македонии, которые произошли ночью 27-28 апреля, пострадали 109 человек, передает УНН со ссылкой на местное издание MRT.
Так, сообщается, что за помощью в местную больницу обратились 70 граждан, 22 сотрудника правоохранительных органов и трое депутатов.
Отмечается, что погибших и тяжело травмированных нет.
Напомним, во время штурма парламента Македонии пострадали по меньшей мере 77 человек.
Как сообщал УНН, лидер парламентского большинства Македонии отказался встретиться с президентом после столкновений.