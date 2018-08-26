Внаслідок землетрусу в Ірані загинуло 2 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Щонайменше дві людини загинули, ще 240 травмовані після землетрусу магнітудою 6 балів і щонайменше двох сильних афтершоків на заході Ірану. Про це з посиланням на Радіо Свобода передає УНН.
За даними американської геологічної служби, епіцентр землетрусу зафіксований на південному заході міста Джаванруд у провінції Керманшах.
Потужність двох афтершоків перевищувала 4 бали за шкалою Ріхтера.
Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,1 стався в Перу, за 250 км від міста Пуерто-Мальдонадо.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих в результаті землетрусів на індонезійському острові Ломбок збільшилася до 555 осіб, йдеться в заяві Управління по ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.