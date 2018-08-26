В результате землетрясения в Иране погибли 2 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. По меньшей мере два человека погибли, еще 240 травмированы после землетрясения магнитудой 6 баллов и менее двух сильных афтершоков на западе Ирана. Об этом со ссылкой на Радио Свобода передает УНН.
По данным американской геологической службы, эпицентр землетрясения зафиксирован на юго-западе города Джаванруд в провинции Керманшах.
Мощность двух афтершоков превышала 4 балла по шкале Рихтера.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Перу, в 250 км от города Пуэрто-Мальдонадо.
Как сообщал УНН, количество погибших в результате землетрясений на индонезийском острове Ломбок увеличилась до 555 человек, говорится в заявлении Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.