Внаслідок землетрусу в Іраку та Ірану загинуло вже понад 300 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Внаслідок землетрусу, який стався в районі кордону між Іраном і Іраком, загинуло щонайменше 328 осіб, передає УНН з посиланням на Al Jazeera.
Землетрус магнитудою 7,3 балів за школою Ріхтера, який стався на території Іраку та Ірану, за даними іранських офіційних осіб забрав життя вже 328 осіб.
Крім того, за попередніми даними близько 2530 осіб отримали поранення та травми різного ступеню важкості.
Нагадаємо, Президент Ірану Хасан Роухані дав доручення міністерству внутрішніх справ країни вжити термінових заходів для забезпечення жителів постраждалих від землетрусу районів всією необхідною допомогою.
Як повідомляв УНН, Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) повідомив, що в Іраку стався потужний землетрус магнітудою 7,2 бали за шкалою Ріхтера.