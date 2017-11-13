В результате землетрясения в Ираке и Ирана погибли уже более 300 человек

Землетрясение магнитудой 7,3 баллов по школе Рихтера, которое произошло на территории Ирака и Ирана, по данным иранских официальных лиц унес жизни уже 328 человек.

Кроме того, по предварительным данным около 2530 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Напомним, Президент Ирана Хасан Роухани дал поручение министерству внутренних дел страны принять срочные меры для обеспечения жителей пострадавших от землетрясения районов всей необходимой помощью.

Как сообщал УНН, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.