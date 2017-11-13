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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 23906 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 75687 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 78553 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 96242 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 98115 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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В результате землетрясения в Ираке и Ирана погибли уже более 300 человек

В результате землетрясения в Ираке и Ирана погибли уже более 300 человек

Киев  •  УНН

 • 8561 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В результате землетрясения, которое произошло в районе границы между Ираном и Ираком, погибли не менее 328 человек, передает со ссылкой на Al Jazeera.

Землетрясение магнитудой 7,3 баллов по школе Рихтера, которое произошло на территории Ирака и Ирана, по данным иранских официальных лиц унес жизни уже 328 человек.

Кроме того, по предварительным данным около 2530 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести.

Напомним, Президент Ирана Хасан Роухани дал поручение министерству внутренних дел страны принять срочные меры для обеспечения жителей пострадавших от землетрясения районов всей необходимой помощью.

Как сообщал УНН, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в Ираке произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2 балла по шкале Рихтера.

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