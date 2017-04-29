Внаслідок займання авто на Рівненщині чоловік отримав 70% опіків тіла

“Чоловік отримав термічні опіки шиї, грудної клітки, живота, верхніх кінцівок, стегна, гомілки І-ІІІ ст., попечено 60-70% поверхні тіла. Також у нього діагностували токсичні ураження дихальних шляхів та легень продуктами горіння, опіковий шок”, — повідомили рятувальники.

Причиною загоряння рятувальники називають необережне поводження під час куріння у нетверезому стані.

В автомобілі частково вигорів салон.

Нагадаємо, 28 квітня недіюче кафе горіло на Оболоні у Києві.