Внаслідок займання авто на Рівненщині чоловік отримав 70% опіків тіла
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 29 квітня. УНН. У с.Карпилівка Рокитнівського району Рівненщини, в гаражі загорівся легковий автомобіль. Інцедент стався вчора, 28 квітня. Сильні опіки отримав власник, повідомили УНН у прес-службі управління ДСНС у Рівненській обл.
“Чоловік отримав термічні опіки шиї, грудної клітки, живота, верхніх кінцівок, стегна, гомілки І-ІІІ ст., попечено 60-70% поверхні тіла. Також у нього діагностували токсичні ураження дихальних шляхів та легень продуктами горіння, опіковий шок”, — повідомили рятувальники.
Причиною загоряння рятувальники називають необережне поводження під час куріння у нетверезому стані.
В автомобілі частково вигорів салон.
Нагадаємо, 28 квітня недіюче кафе горіло на Оболоні у Києві.