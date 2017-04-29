В результате возгорания авто в Ровенской обл. мужчина получил 70% ожогов тела

“Мужчина получил термические ожоги шеи, грудной клетки, живота, верхних конечностей, бедра, голени I-III ст., обожжено 60-70% поверхности тела. Также у него диагностировали токсические поражения дыхательных путей и легких продуктами горения, ожоговый шок ”, - сообщили спасатели.

Причиной возгорания работники ГСЧС называют неосторожное обращение при курении в нетрезвом состоянии.

В автомобиле частично выгорел салон.

Напомним, 28 апреля недействующее кафе горело на Оболони в Киеве .