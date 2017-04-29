В результате возгорания авто в Ровенской обл. мужчина получил 70% ожогов тела
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 29 апреля. УНН. В с.Карпиливка Рокитновского района Ровенской обл, в гараже загорелся легковой автомобиль. Сильные ожоги получил владелец, сообщили УНН в пресс-службе управления ГСЧС в Ровенской обл.
“Мужчина получил термические ожоги шеи, грудной клетки, живота, верхних конечностей, бедра, голени I-III ст., обожжено 60-70% поверхности тела. Также у него диагностировали токсические поражения дыхательных путей и легких продуктами горения, ожоговый шок ”, - сообщили спасатели.
Причиной возгорания работники ГСЧС называют неосторожное обращение при курении в нетрезвом состоянии.
В автомобиле частично выгорел салон.
Напомним, 28 апреля недействующее кафе горело на Оболони в Киеве .